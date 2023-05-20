Искусство без иерархии

В Московской области сыграют два десятка спектаклей по произведениям Антона Чехова. В музее-заповеднике писателя стартовал театральный фестиваль «Мелиховская весна» — он проходит в 23-й раз. Основная часть программы — постановки региональных трупп. С этого года его возглавил художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Спектакли театра открывают и закрывают фестиваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В прошлом свои интерпретации чеховских произведений представляли и зарубежные артисты, в том числе из Испании, Израиля и Польши. Заявки от иностранных театров поступали и в этот раз, говорит гендиректор литературно-мемориального музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева:

«Один из основных принципов фестиваля — отсутствие всякой жанровой и статусной иерархии. На одной площадке встречаются и классические постановки, и новаторские, и авангардные. Именитые театральные коллективы в этом году — Московский художественный театр имени Чехова. Постоянные спутники фестиваля — пермский театр "У Моста", мытищинский театр "ФЭСТ", "Цехъ" из Санкт-Петербурга.

В программе не только пьесы, но и проза. Разумеется, "Чайка", "Медведь", "Предложение", "Человек в футляре", "Каштанка". Впервые владимирский театр привезет спектакль по книге "Остров Сахалин". Есть еще спецпрограмма "Второй автор", который будет в гостях у Чехова, это Николай Островский. Отправили 76 заявок, из которых были отобраны 20 спектаклей.

Были заявки из Казахстана, Армении, Индии. Но экспертный совет непреклонен. Находимся в режиме ожидания. Возможности у иностранных коллективов пока ограничены».

24 мая начнется Международный театральный фестиваль имени Чехова. В прошлые годы на него приезжали режиссеры из Евросоюза, Северной Америки и Японии. В этот раз его откроет постановка аргентинского режиссера. Кроме этого, в программе спектакли из Бразилии, Чили, Кубы, Вьетнама и ЮАР. Российская аудитория с театральными школами этих стран почти не знакома, говорит редактор отдела культуры и искусства газеты «Московский комсомолец» Марина Райкина:

«Чеховский фестиваль посвящен памяти его создателя — Валерия Ивановича Шадрина, благодаря которому в течение почти 30 лет мы имели возможность смотреть, изучать европейский театральный опыт. Не будет европейских театров, зато будет театр из Латинской Америки, который мы вообще почти не знаем. Латинская Америка сильна танцем. Вьетнам, Корея — кукольный театр. Посмотрим. Чеховский фестиваль будет идти достаточно долго, он заканчивается аж в октябре.

На следующий год станет понятно, насколько ниша свободна, кто что займет, что будет компенсировано. Но в этом году мы без театра не останемся».

Менее масштабным театральным фестивалям пересматривать свою программу труднее, отмечает театральный критик Глеб Ситковский: «Я вижу, как это происходит в разных регионах, городах. Иногда люди пытаются спасать статус международности приглашением одного или двух зарубежных спектаклей, например, из Ирана, даже из Белоруссии. Но, по сути, эти культурные контакты сильно сократились. Некоторые международные фестивали просто прекратили существование.

Я был на "Метадраме" во Владивостоке, куда в основном приглашали спектакли из Китая, Малайзии. Сейчас я в Архангельске, где проходит фестиваль уличных театров. Это было традиционно международное мероприятие — приезжали уличные труппы, но теперь переориентация на российские. Если говорить о больших фестивалях, нас всех ждет Чеховский.

Он был связан именно с тем, что для российского зрителя открывали буквально целый мир. Это какие-то сезоны бразильского театра, азиатского, и в целом фестиваль продолжает эту линию. В программе много постановок из Азии, Латинской Америки, Африки, но все-таки западноевропейский театр, пожалуй, самый интересный и наиболее близкий нам цивилизационно».

На фоне дефицита развлечений траты россиян на театры и концерты выросли. По данным онлайн-агрегаторов, зимой средний чек увеличился на треть год к году. А перед началом театрального сезона прошлым летом российские театры продали на 40% больше билетов, чем в 2021-м.

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Елизавета Скобцова