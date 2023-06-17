Сечин предложил ОПЕК+ мониторить не только объемы добычи, но и экспорт с учетом внутренних рынков

Глава российской нефтекомпании «Роснефть» Игорь Сечин предложил мониторить не только квоты на добычу, но и объемы экспорта нефти с учетом различных размеров внутренних рынков в рамках сделки ОПЕК+. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Игорь Сечин отметил, что ряд стран ОПЕК+ экспортирует до 90% добываемой нефти, тогда как Россия — около 50%. По ее мнению, это ставит страну в менее выгодное положение в рамках действующего механизма оценки влияния и доступа к основным рынкам сбыта.

«В этой связи представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков»,— сказал господин Сечин (цитата по Reuters). По его мнению, странам ОПЕК+ все сложнее заключать новые соглашения из-за разницы в структурах экономики и динамике добычи нефти.

В июне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с 2024 года на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), а саму сделку продлить до 2025 года. Россия взяла обязательства значимо урезать производство нефти — квота будет снижена на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, также сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с.

О выступлении Игоря Сечина на ПМЭФ — в материале «Ъ».

Олеся Павленко