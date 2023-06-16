В Ленинских Горках собрали урожай дел о коррупции

Как стало известно «Ъ», Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца предпринимателя Александра Шабалина, скрывшегося от органов предварительного следствия за границей. Бизнесмен обвиняется по трем эпизодам посредничества в передаче взяток в рамках уголовного дела о коррупции в министерстве жилищной политики Московской области. При этом защита Александра Шабалина не возражала против заключения его под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело о коррупции в министерстве жилищной политики Московской области было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СКР 11 декабря 2022 года.

Фигурантами дела стали бывший начальник управления координации деятельности министерства жилищной политики Вагиф Агаев и экс-руководитель управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Вячеслав Малышев, главный аналитик отдела выдачи разрешений на строительство объектов нежилого назначения Дамир Терехов, бывший начальник этого же отдела Максим Петрунин, глава отдела градостроительных планов земляных участков минжилполитики Ольга Дегтярева, основной специалист отдела выдачи разрешений на стройки минжилполитики Данара Терехова и некоторые другие чиновники. Все они обвиняются следственными органами в систематическом получении взяток от предпринимателей за возведение разного рода строений в Подмосковье.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), а также ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 3–5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки). Обвиняемым, в частности, инкриминируется незаконное согласование строительства складов в поселке Горки Ленинские, а также в Одинцово и Нахабино.

По версии следствия, чиновники получали незаконное вознаграждение от более чем 40 девелоперских фирм и около 20 бизнесменов-застройщиков, многие из которых находятся под стражей.

При поддержке оперативников ФСБ следователи ГСУ СКР провели при задержании фигурантов десятки обысков как по месту их работы, так и у них дома. В результате были изъяты все устройства связи, бумажные и электронные носители информации, которые могли бы пролить свет на коррупционную составляющую их работы в министерстве.

Организатором преступной группы, по версии следствия, считается Вагиф Агаев, который «не позднее сентября 2021 года» сколотил из чиновников министерства преступную группу: разработал ее структуру, определил количественный состав, распределил роли, а также установил порядок взаимодействия и связи между участниками.

На начальном этапе расследования Вагифу Агаеву и другим «должностным лицам» вменялись в вину два эпизода получения взяток на общую сумму 8 млн руб. Оба преступления, по версии следствия, были связаны с незаконным возведением шести крупных складских комплексов на территории поселка Горки Ленинские Ленинского городского округа Подмосковья, где расположен Дом-музей Владимира Ленина. По данным СКР, за строительство первого склада в Горках весной нынешнего года участники группы получили 3,5 млн руб. и за эти деньги согласовали проект с главным управлением культурного наследия и комитетом по архитектуре и градостроительству Мособласти.

К осени 2022 года рядом с первым складом в Горках появились еще пять похожих сооружений, причем на этот раз заказчик, по версии следствия, оплатил услуги Вагифа Агаева и его сообщников оптом по цене 4,5 млн руб. за весь складской комплекс. По данным следствия, деньги в обоих случаях передавались через одного посредника: он получал наличность в административных вагончиках на стройках и вез ее в здание администрации Московской области в Красногорске, где участники группы принимали его в своих кабинетах. Очевидно, речь идет о 42-летнем предпринимателе Александре Шабалине, уроженце Архангельска, но зарегистрированном и проживавшем в подмосковном Красногорске.

Фигурантом этого громкого дела Александр Шабалин стал 23 мая нынешнего года, когда следствием было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в посредничестве при передаче взяток (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Однако, так и не найдя фигуранта по месту его проживания, следствие объявило Александра Шабалина в федеральный розыск. А 2 июня, убедившись в том, что тот скрывается за границей, уголовный розыск УМВД по городскому округу Одинцово объявил посредника в международный розыск, после чего ГСУ СКР обратилось в суд о заочном аресте беглеца с целью его розыска по линии Интерпола. Он был арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции из-за границы.

Примечательно, что при избрании Александру Шабалину меры пресечения не только прокурор, но и адвокат по назначению не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Юрий Сенаторов