В Горках Ленинских победила коррупция

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого являются начальники двух управлений и главный аналитик правительства Московской области, организовавшие, по данным СКР и ФСБ, выдачу разрешений на строительство нежилых объектов за взятки. Предполагаемым коррупционерам инкриминируется незаконное согласование строительства складов в поселке Горки Ленинские, где расположен одноименный государственный исторический музей Владимира Ленина. При этом следствие проверяет информацию о том, что незаконные вознаграждения к ним могли поступать от более чем 40 девелоперских фирм и около 20 бизнесменов-застройщиков. Чиновники и их сообщники арестованы судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным близких к расследованию источников «Ъ», уголовное дело о получении, даче особо крупных взяток и посредничестве в коррупции (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) 2-е управление ГСУ СКР по Мособласти возбудило в минувший понедельник, и в этот же день с раннего утра были проведены масштабные и неотложные, как сказано в постановлении, следственные действия, на которые не требуется разрешения суда. Оперативники ФСБ под руководством следователей ГСУ обыскали четыре квартиры фигурантов дела в Москве и Московской области, изъяв при этом все устройства связи, бумажные и электронные носители информации.

В числе обыскиваемых оказались четверо чиновников правительства Мособласти: начальники управления координации деятельности министерства жилищной политики Вагиф Агаев и управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Вячеслав Малышев, главный аналитик отдела выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов нежилого назначения управления обеспечения строительства министерства жилищной политики Дамира Терехова и бывший начальник этого же отдела Максим Петрунин.

В итоге трое действующих чиновников были задержаны и отправлены в изоляторы временного содержания. На свободе остался только отставник Петрунин.

Как сообщили «Ъ» в Тверском райсуде Москвы, по ходатайствам следствия задержанным были избраны меры пресечения: господа Малышев и Терехова были заключены на два месяца под домашние аресты, а господин Агаев — отправлен на тот же срок в СИЗО. По данным следствия, именно начальник управления Агаев «не позднее сентября прошлого года» сформировал из чиновников преступную группу. Он разработал ее структуру, определил количественный состав, распределил роли, а также установил порядок взаимодействия и связи между участниками. Остальные, как считают в ГСУ СКР, дали предполагаемому лидеру «свое добровольное согласие на систематическое получение взяток в составе группы».

По данным СКР, группировка начальника Агаева брала взятки масштабно и системно. В материалах дела перечисляются около 40 коммерческих структур, которые могли оплачивать коррупционные услуги по согласованию строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилого и нежилого назначения в Мособласти. В числе вероятных взяткодателей следствие называет также около двух десятков бизнесменов, так или иначе занятых в этой сфере.

Пока же Вагифу Агаеву и его группе инкриминируются два эпизода получения особо крупных взяток и, вероятно, их дальнейшего распределения между пока не установленными «должностными лицами» из числа чиновников Московской области.

Оба преступления, по версии следствия, были связаны с незаконным возведением шести крупных складских комплексов на территории поселка Горки Ленинские Ленинского городского округа Подмосковья, где расположен дом-музей Владимира Ленина. По данным СКР, за строительство первого склада в Горках весной нынешнего года участники группы получили 3,5 млн руб. и за эти деньги согласовали проект с главным управлением культурного наследия и комитетом по архитектуре и градостроительству Мособласти. К осени 2022 года рядом с первым складом в Горках появились еще пять похожих сооружений, причем на этот раз заказчик, по версии следствия, оплатил услуги Вагифа Агаева и его сообщников оптом по цене 4,5 млн руб. за весь складской комплекс.

Как следует из материалов дела, деньги в обоих случаях передавались через одного посредника: он получал наличность в административных вагончиках на стройках и вез ее в здание администрации Московской области в Красногорске, где участники группы принимали его в своих кабинетах.

Деньги, по версии следствия, начальник управления Агаев делил между своими сообщниками и «неустановленными лицами», с которыми главный аналитик Терехова каким-то образом согласовывала выдачу разрешений на строительство складов.

Адвокат предполагаемого участника коррупционных схем Вячеслава Малышева Евгений Крылов заявил «Ъ», что его доверитель «не имеет отношения к инкриминируемым деяниям, поскольку выдача разрешений на строительство объектов не входила в его должностные обязанности». Еще один адвокат господина Малышева Тимур Сабитов добавил, что изобличающих господина Малышева доказательств в предоставленных ей материалах уголовного дела защита не увидела.

В музее-заповеднике Горки Ленинские отметили, что культурное наследие от деятельности группировки предполагаемых взяточников не пострадало.

«Наш музей расположен в лесу, и никаких складов на его территории не было и нет,— пояснила “Ъ” пресс-секретарь Горок Инна Харитонова.— А если бы кто-то и собрался разместить их на территории комплекса федерального подчинения, то согласовывать строительство ему пришлось бы не в правительстве Московской области, а гораздо выше».

Сергей Машкин