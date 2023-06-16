Главные новости за 16 июня. Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Группа «Рост» хочет построить в Тамбовской области третью очередь тепличного комбината «Мичуринский» за 12,5 млрд рублей.

КПРФ выдвинула Андрея Клычкова кандидатом на выборы губернатора Орловской области.

В результате атаки беспилотника ранен житель курского села.

«Мираторг» расширит завод по производству кормов в Курской области за 3,2 млрд рублей.

По Белгородской области выпущено около 30 снарядов со стороны Украины за последние сутки.

«Лискимонтажконструкция» заявила о намерении вложить в производство высокопрочных электросварных труб большого диаметра в Воронежской области 4,5 млрд рублей.

Тамбовская область направит 500 млн рублей на строительство корпуса больницы в ЛНР взамен разрушенного американскими снарядами.

«Альтаир-Липецк» построит в Становлянском районе элеватор за 1,9 млрд рублей.

Группа «Черкизово» планирует построить в Тамбовской области восемь свинокомплексов до конца 2028-го.

Липецкий «КолоСС» планирует вложить 870 млн рублей в строительство новой площадки молочного комплекса.

Структура ГАП «Ресурс» выкупила акции нового юрлица Белгородского комбината хлебопродуктов за 1,9 млрд рублей.