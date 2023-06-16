Тамбовская область направит 500 млн рублей на строительство корпуса больницы в ЛНР взамен разрушенного американскими снарядами

До конца 2023 года тамбовские строители должны построить новый корпус больницы в Новоайдарском районе Луганской народной республики. Прежний корпус был уничтожен украинскими военными, атаковавшими его с помощью американской системы залпового огня HIMARS, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума глава Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, власти направят на снос разрушенного корпуса и строительство нового 500 млн руб.

Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июле 2022 года. Строители из региона восстанавливали школы и объекты здравоохранения, помогали соцучреждениям готовиться к отопительному сезону, ремонтируют дороги. Завершен ремонт общежития в Новоайдаре, которое используется для размещения вынужденных переселенцев. В 2023 году тамбовские строители планируют отремонтировать кровлю школы в райцентре, а также три школьных пищеблока и ряд социальных объектов.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Олег Мухин