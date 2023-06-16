КПРФ выдвинула Андрея Клычкова кандидатом на выборы губернатора Орловской области

Конференция орловского реготделения КПРФ выдвинула действующего губернатора Андрея Клычкова кандидатом на предстоящие выборы главы региона. Об этом сообщили в партии.

В работе партийного форума участвовали 72 кандидата. Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

В начале июня президент России Владимир Путин встретился с Андреем Клычковым и одобрил его намерение идти на новый губернаторский срок. По словам главы государства, у господина Клычкова «вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается». При этом президент указал на необходимость особого внимания к состоянию медицинских учреждений региона.

Андрей Клычков был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года. Тогда он набрал 83,55% голосов. Его конкурентами были справоросс Руслан Перелыгин (4,84%), представитель «Родины» Евгений Алехин (3,99%), а также кандидаты от «Патриотов России» и ЛДПР, не набравшие и по 3% голосов. «Единая Россия» своего кандидата тогда не выставляла.

Олег Мухин

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