«Лискимонтажконструкция» заявило о намерении вложить в производство высокопрочных электросварных труб большого диаметра в Воронежской области 4,5 млрд рублей

АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция») намерено вложить в производство промышленных высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра в Воронежской области 4,5 млрд руб. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области, отметив, что в ходе ПМЭФ-2023 власти подписали с инвестором соответствующее соглашение о сотрудничестве.

«Проект позволит увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетов бюджетной системы РФ. Кроме того, проект будет способствовать развитию социально-экономического потенциала Воронежской области»,— подчеркнули в облправительстве.

Отметим, что «Лискимонтажконструкция» — уже один из крупнейших российских производителей деталей для технологических трубопроводов и прямошовных труб большого диаметра в стране. Их производство было открыто в 2017 году, объем вложений составил 4,5 млрд руб. Всего предприятие способно выпускать 120 тыс. т труб в год. По данным компании, среди заказчиков ее продукции — «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», СИБУР, НОВАТЭК. По данным Kartoteka.ru, выручка компании в 2022 году увеличилась с 6,6 млрд руб. на 57% и составила 10 млрд руб., а чистая прибыль выросла более чем вдвое — с 830 млн руб. до 1,9 млрд руб.

В прошлом году, напомним, начался процесс перехода производственных и торговых юрлиц «Лискимонтажконструкции» под контроль московского ООО «Актум ЛМК», которое было создано под сделку еще в октябре 2021 года. Эта компания, в свою очередь, принадлежит Владимиру Гаврилову (99%) и Александру Клопову (1%). Гендиректором АО «Лискимонтажконструкция» вместо Николая Белоконева, экс-владельца компании, стал Сергей Цивилев. По словам губернатора Александра Гусева, новым инвестором предприятия стал Алексей Кахидзе. Алексей Кахидзе известен как председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии», планирующего инвестировать 10 млрд руб. в три малотоннажных производства сжиженного природного газа в Воронежской области. Формальных связей с юрлицами «Лискимонтажконструкции» у него, по данным «СПАРК-Интерфакс», нет.

Подробнее о смене собственника компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова