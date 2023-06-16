Группа «Рост» хочет построить в Тамбовской области третью очередь тепличного комбината «Мичуринский» за 12,5 млрд рублей

Тепличный комбинат ООО «ТК Мичуринский» (входит в ГК «Рост» Сергея Рукина) намерен реализовать инвестпроект по строительству третьей очереди сооружений для круглогодичного выращивания овощей на территории Мичуринского района Тамбовской области. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на соответствующее соглашение с инвестором, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме. Планируемый объем инвестиций — 12,5 млрд руб.

Тепличный комбинат «Мичуринский» — крупное предприятие по выращиванию томатов, сладкого перца, баклажанов, огурцов. Первые теплицы площадью 30 га были запущены в 2021 году. В начале 2023-го была запущена вторая очередь стоимостью 8,5 млрд руб., в результате чего площадь теплиц увеличилась вдвое. «За счет введения в строй новых мощностей планируется в два раза увеличить производство продукции, с 18,8 тыс. т в 2022 году до 36,3 тыс. т в 2023-м»,— сообщали в марте в обладминистрации. Строительство финансировалось кредитами Россельхозбанка. Общая стоимость двух очередей, по данным облправительства, составила более 17 млрд руб.

Подробнее о «ТК Мичуринском» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова