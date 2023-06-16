Группа «Черкизово» планирует построить в Тамбовской области восемь свинокомплексов до конца 2028-го

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и гендиректор ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях реализовать инвестпроект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма на территории региона. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Четыре площадки откорма планируется построить в Первомайском районе и еще четыре — в Староюрьевском районе до 2028 года включительно, пояснили в правительстве региона. Объем инвестиций в проект в облправительстве не уточнили.

О строительстве в Первомайском районе Тамбовской области четырех свинокомплексов на 40 тыс. голов каждый общей стоимостью 8,5 млрд руб. стало известно в ходе встречи Максима Егорова с Сергеем Михайловым в феврале 2023-го. Тогда сообщалось, что новые мощности позволят выпускать 45 тыс. т мяса в год. Также на встрече было анонсировано расширение мощностей комбикормового завода в Первомайском районе за 4 млрд руб. Сообщалось, что благодаря тамбовским свинокомплексам группа может увеличить переработку на 10%/ О строительстве свинокомплексов в Староюрьевском районе тогда речи не шло.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont. В 2021 году группа произвела 242,8 тыс. т свинины в живом весе — на 28% меньше, чем в 2020-м (337,11 тыс. т).

Мария Старикова