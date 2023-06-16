По Белгородской области выпущено около 30 снарядов со стороны Украины за последние сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 30 прилетах со стороны Украины в приграничных населенных пунктах региона за прошедшие сутки. Об этом глава региона традиционно рассказал в Telegram. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

В Белгородском районе артиллерия обстреляла МАПП Нехотеевка. Было зафиксировано семь прилетов. По селу Щетиновка выпущены две противотанковые управляемые ракеты.

В Валуйском горокруге один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина села Тишанка. Зафиксировано девять прилетов из миномета.

В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено рядом с поселком Горьковский.

В Краснояружском районе четыре дрона-камикадзе атаковали село Поповка.

В Шебекинском горокруге из артиллерии обстреляно село Белянка, зафиксировано десять прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два минометных снаряда, по городу Шебекину — один.

За последние дни, согласно данным белгородского оперштаба, интенсивность обстрелов региона со стороны Украины снизилась. С середины июня защиту Белгородской области, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, прибывают дополнительные силы. У границ укрепляются подразделения «Ахмата», а Министерство обороны рассказывает об уничтожении вражеской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова