Структура ГАП «Ресурс» выкупила акции нового юрлица Белгородского комбината хлебопродуктов за 1,9 млрд рублей

Индивидуальный предприниматель Светлана Казакова в интересах ООО «Белгородский бройлер» (одна из структур группы агропредприятий «Ресурс», созданных для управления бывшими белгородскими активами обанкротившегося холдинга «Белая птица») приобрела акции АО «Белгородский комбикормовый завод». Часть акций находилась в залоге у другой структуры «Ресурса» — ООО «Ставропольский бройлер».

Стоимость покупки составила 1,9 млрд руб.

В торгах также участвовало краснодарское ООО «Агро», основным конечным бенефициаром которого является владелец компаний в сфере грузоперевозок Роман Дмитриенко. Ценовое предложение оно подавать не стало, но предложение «Ресурса» значительно превысило начальную цену (885,8 млн руб.).

АО «Белгородский комбикормовый завод» было образовано на базе имущества АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (управляло комбикормовыми мощностями) в рамках замещения активов «Белой птицы». Имущество комбината ранее оценили в 798 млн руб.

Подробнее о замещении активов на базе белгородских предприятий «Белой птицы» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин