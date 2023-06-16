«Альтаир-Липецк» построит в Становлянском районе элеватор за 1,9 млрд рублей

Власти Липецкой области и представители ООО «Альтаир-Липецк» Ирины Смирновой подписали соглашение о строительстве в Становлянском районе элеватора стоимостью 1,9 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Предприятие будет рассчитано на 96 тыс. т единовременного хранения. Планируется создать 40 рабочих мест. На первом этапе должно появиться зернохранилище на 36 тыс. т, на втором — еще на 60 тыс. т.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Альтаир-Липецк» зарегистрировано в 2013 году как ООО «Инвестгрупп». Уставный капитал — 536,6 млн руб. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Единственный учредитель — Ирина Смирнова, также владеющая рядом компаний в других регионах Центрального федерального округа. Директор — Игорь Дикарев. Выручка в 2022 году составила 1,18 млрд руб., чистая прибыль — 310,2 млн руб.

Для возведения объекта депутаты облсовета ранее одобрили внесение изменений в региональный закон «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». Изменения были необходимы для объединения земельного участка инвестора: он был разделен границей Огневского и Лукьяновского сельсоветов. Депутаты согласовали обмен территориями между сельсоветами, чтобы инвестор мог получить разрешение на строительство на едином участке. В ООО «Альтаир-Липецк» ранее не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин