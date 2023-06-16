Министр энергетики Шульгинов допустил дополнения к указу о переходе под внешнее управление «Юнипро» и «Фортум»

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил об отсутствии предложений по дополнению указа президента Владимира Путина, предполагающего переход под внешнее управление российских дочек немецкого Uniper и финской Fortum. При этом он допустил расширение указа в случае недружественного отношения других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пока других нет предложений. Если увидим, что другие страны поступают как-то по отношению к нам недружественно, то, наверное, придется дополнить указ»,— сказал господин Шульгинов в интервью телеканалу «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня глава ВТБ Андрей Костин, комментируя сделку по продаже долей «Яндекса», заявил, что, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum: «забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции».

25 апреля Владимир Путин подписал указ о переходе под временное управление Росимущества 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Решение принято в качестве ответных мер в случае изъятия российских активов за рубежом. Временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента России

Лусине Баласян