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Коммерсантъ FM
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Глава Сбербанка пожаловался на трудности покупки железнодорожных билетов в Петербург в дни ПМЭФ

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака в рамках ПМЭФ рассказал о трудностях при покупке билета на поезд в дни экономического форума. По словам господина Грефа, «достать его невозможно было ни через какой блат».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня железная дорога стала, наверное, самым пользующимся спросом продуктом не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, вот билет на поезд достать невозможно было ни через какой блат. Вы видите альтернативу развития железнодорожного сообщения в стране, радикально не увеличивая инвестиции со стороны бюджета?» — обратился господин Греф к гендиректору РЖД Олегу Белозерову.

Господин Белозеров, в свою очередь, отметил, что вопрос с перевозкой пассажиров, а также вывозом грузов поможет решить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Завершить проект планируется к 2027 году.

«Очень хотелось бы, действительно, всех перевезти комфортно, "Сапсанами", но пока в силу разных обстоятельств мы не настолько развиты, как нам хотелось бы. И применительно к этому, Герман Оскарович, дорога Москва—Санкт-Петербург ВСМ… Долго говорим, долго запрягаем, пока не поехали. Хотя мне кажется, вот применительно к этому мероприятию расскажу, какие вопросы мы могли бы решить, построив ВСМ»,— ответил глава РЖД.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Пресс-служба РЖД сообщала, что на дни ПМЭФ из-за повышенного спроса были назначены дополнительные «Сапсаны».

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Новая магистраль должна сократить время пути до 2 часов 15 минут. Завершить строительство ВСМ планируется к 2027 году. К этому же времени будет представлен новый подвижной состав, который будет полностью состоять из комплектующих российских производителей. Его разработкой ОАО РЖД занимается совместно с компанией «Синара».

Подробнее — в материале «Ъ-Спб» «Скоростной состав избежал остановок».

Милена Костерева

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