«Яндекс» возвращается в Турцию

«Яндекс» откроет офис в Стамбуле, сообщили источники ТАСС и позже подтвердили в компании. Запуск запланирован на 1 марта 2023 года. Как уточняет IT-гигант, помещение займут команды, которые будут развивать сервисы на турецком рынке. Сейчас местным пользователям доступны карты и логистические приложения. Офис в Турции у «Яндекса» появился еще в 2011 году, однако в конце 2020-го его закрыли. Компания не объяснила причины, эксперты предполагали, что это произошло из-за пандемии COVID-19 и особенностей местного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Почему «Яндекс» решил обосноваться в Турции еще раз? Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что такой офис может стать связующим звеном между российским и международным бизнесами IT-компании: «Компания "Яндекс" уже достаточно давно работала в Турции, она заходила туда, в частности, с поисковиком. Это говорит о том, что ей рынок интересен. У страны тоже есть определенный интерес по той причине, что корпорация, наверное, была одной из немногих в России, производивших программное обеспечение и сервисы не только для отечественного, но и для мирового рынка.

Считаю, что это целесообразно сделано, особенно учитывая, что сейчас идет определенный процесс раздела компании на российский и зарубежный активы. А Стамбул — действительно такая точка, которая находится между регионами Азии, Ближнего Востока и Европой. Здесь можно решать как внутренние, так и общие вопросы развития компании».

В начале 2010-х «Яндекс» развивал в Турции свой поисковик. Как предполагал тогда глава местной «дочки» компании Мехмет Али Ялчиндаг, за пять лет сервис займет минимум треть рынка. Как показали данные 2020-го, поиск «Яндекса» обрабатывал не больше 17% запросов пользователей в стране. Если IT-игрок действительно хочет развиваться в Турции, то сейчас будет делать ставку на другие сервисы, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Наверное, все мы по привычке думаем о "Яндексе" как о поисковом сервисе. Но сейчас правильнее было бы смотреть на эту компанию с точки зрения логистики, электронной коммерции и в значительной степени — поиска и рекламы.

Стоит сказать, что состояние местных такси в Турции во многих городах очень неважное. По сравнению с тем, к чему мы привыкли в Москве и других крупных городах России, оно и вовсе удручающее. Так что для "Яндекса" существует значительный рынок и для такси, и для доставки еды. Если предположить, что компания не прочь повторить свой успех в этих сервисах, то, возможно, это и есть начало большого проекта в Турции».

В прошлом году в Турции начал работать сервис для планирования доставки «Яндекс Маршрутизация», им пользуется один из популярных в республике онлайн-супермаркетов.

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Елена Иванова