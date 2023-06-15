Песков о приватизации: главное не разбазаривать государственное добро за бесценок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в большинстве отраслей механизм приватизации работает хорошо. Однако он подчеркнул, что «разбазаривать» государственные активы «за бесценок» нельзя. Сегодня идею приватизации поддержали глава Банка России Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин.

«Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ» в ходе пресс-колла.

Господин Песков подтвердил, что в экономическом блоке правительства идею приватизации поддерживают многие. «Приватизация всегда является конечным результатом, может быть за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли»,— добавил он.

С идеей перезапуска приватизации в мае выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, приватизация может стать источником средств для создания новой модели роста российской экономики. Сегодня, 15 июня, на сессии ПМЭФ эту идею поддержала Эльвира Набиуллина и заявила, что в России «есть что приватизировать» без ущерба стратегическим интересам страны. С главой Банка России согласился Максим Орешкин. Однако он выступил за приватизацию в форме выхода государства из неэффективных активов.

Милена Костерева