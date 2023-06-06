Глава РСПП Шохин призвал доработать законопроект о налоге на сверхприбыль

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что его организация в целом поддерживает разработанный Минфином законопроект о налоге на сверхприбыль, однако призывает доработать в документе ряд деталей. По словам господина Шохина, у предпринимательского сообщества есть ряд предложений по изменению законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем текущие базовые параметры расчета налога на сверхприбыль, изложенные в законопроекте, и считаем важным не менять их на дальнейших стадиях прохождения законопроекта»,— рассказал господин Шохин РБК.

В частности, в документе нечетко сформулированы нормы, которые позволяют заплатить налог досрочно по сниженной ставке 5%, считает Александр Шохин. Возврат или зачет хотя бы одной копейки этого платежа приведет к росту ставки налога до 10%, заявил он. Также в документе отсутствуют нормы, регулирующие влияние последующего уточнения обязательств по налогу на прибыль за 2018–2022 годы на налог на сверхприбыль, подчеркнул глава РСПП. Он не уточнил, когда и в каком формате представители бизнеса собираются обсудить с кабмином возможные корректировки законопроекта.

Ранее Минфин сообщил, что правительственная комиссия одобрила проект закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax).

Согласно законопроекту, единоразовый обязательный сбор затронет крупные российские предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. Власти ожидают, что сбор пополнит бюджет страны на 300 млрд руб. Ожидается, что в самое ближайшее время проект закона будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Александр Кислов