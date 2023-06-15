На территории СПбГУ появится площадь Универсантов с фонтаном

На территории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) появится благоустроенная площадь с фонтанным комплексом, сообщила пресс-служба Смольного. На ней же предполагается установить памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову, о появлении которого в городе сообщалось ранее.

Будущая площадь получит название площадь Универсантов. Ее создадут на Университетской набережной к празднованию 300-летия СПбГУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что особняк Александровской в Петербурге получил статус регионального памятника.

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