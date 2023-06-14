Особняк Александровской в Петербурге получил статус регионального памятника

Согласно распоряжению председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергея Макарова, «Особняк Е.А. Александровской (здание нефтепромышленного торгового общества "Мазут")», расположенный на набережной Кутузова, дом 28, включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщает 14 июня КГИОП, каменный дом на указанном участке появился в конце XVIII века. В 1882 году он принадлежал вдове тайного советника, пензенского губернатора Василия Александровского — Елене Александровской. В 1882-1884 годах для нее по проекту архитектора Николая Набокова был изменен лицевой фасад в архитектурно-художественном приеме периода эклектики, пристроены дворовые корпуса.

В 1901 году здание принадлежало вдове гвардейского полковника графине Маргарите Стенбок-Фермон, для которой в 1902 году по проекту архитектора Льва Шишко был перестроен двухэтажный дворовой флигель. А в 1908 году особняк приобрело правление нефтепромышленного и торгового общества «Мазут», по заказу членов которого в том же году архитектор Борис Гиршович выполнил переустройство интерьеров особняка.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открывшемся на Смоленском кладбище памятнике небесной покровительнице Петербурга — блаженной Ксении.

Евгения Марченко

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте