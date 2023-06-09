В Петербурге появится памятник имперскому министру народного просвещения Уварову

В Санкт-Петербурге установят памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову, сообщает городской комитет по культуре. Церемония установки закладного камня на месте будущего монумента состоится 14 июня.

Инициатором установки памятника и организатором конкурса на лучший эскизный проект выступило Российское военно-историческое общество. Окончательный облик памятника еще не определен, существующие эскизы будут выставлены на всеобщее обозрение после церемонии установки закладного камня.

Граф Сергей Уваров (1786-1855) возглавлял Министерство народного просвещения в период с 1833 по 1849 годы. Наиболее известен как создатель идеологии официальной народности.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте