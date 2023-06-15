Путин обсудил с главой ФМБА Скворцовой ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщили ТАСС и «РИА Новости». Они обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и на Запорожской АЭС.

Господин Путин предложил начать с обсуждения ситуации после разрушения Каховской ГЭС. Госпожа Скворцова доложила ему о ситуации в пострадавших регионах.

Вероника Скворцова также сообщила, что после разрушения ГЭС и последовавшего наводнения превышения нормативов по радиации на Запорожской АЭС не зафиксированы. «Идет мониторинг всех радиационных рисков. Все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Госпожа Скворцова заявила, что во время обследования пострадавших от разрушения Каховской ГЭС территорий было обнаружено несколько случаев туберкулеза среди населения. «Это с разливом никак не связано. Это просто в ходе обследования?» — спросил господин Путин. Она подтвердила его слова.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня, оказались затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). На левобережье погибли 17 человек. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

Олеся Павленко