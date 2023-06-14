Мичман погорелого флота

Как стало известно “Ъ”, военный суд в Мурманске определил виновника ЧП, произошедшего в декабре 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», считающемся флагманом ВМФ России. Как следует из приговора, пожар случился из-за халатности мичмана электромеханической боевой части корабля Ильи Чапаева, наблюдавшего по долгу службы за ведущимися в трюме сварочными работами. В огне тогда погибли двое военнослужащих, а Минобороны, согласно приговору, был нанесен ущерб в размере 600 млн руб., поэтому даже с учетом проявленной мичманом Чапаевым отваги при спасении сослуживцев он получил реальный срок — два года колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Мурманский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 293 УК РФ) члена экипажа «Адмирала Кузнецова» мичмана Илью Чапаева. Военный моряк был приговорен к двум годам колонии-поселения. После отбытия наказания мичману Чапаеву еще два года нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, включающей и все подразделения Минобороны. Будет ли осужденный обжаловать решение суда, пока не ясно. Связаться с его защитником “Ъ” не удалось.

Сам мичман Чапаев, выступавший в суде с последним словом двумя неделями ранее, заявлял, что до сих пор переживает случившуюся три с половиной года назад трагедию и готов будет принять любое решение гарнизонного суда.

Второй виновник пожара на «Адмирале Кузнецове», сварщик 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстан Бегманов, придерживается иной позиции. Месяц назад он был приговорен Ленинским райсудом Мурманска к четырем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 216 УК РФ), но не признал себя виновным. Сварщик остался при своем мнении и после того, как два дня назад решение райсуда утвердил Мурманский областной суд и оно вступило в законную силу.

«На моего подзащитного пытаются списать нанесенный Минобороны ущерб в 600 млн руб.,— пояснил “Ъ” адвокат господина Бегманова Андрей Фофанов, к клиенту которого, по некоторым данным, было удовлетворено требование военного ведомства.— Мы этого не допустим. Обязательно обжалуем решение в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а если потребуется, дойдем и до Верховного суда».

Крейсер «Адмирал Кузнецов», способный нести на своем борту около полусотни палубных истребителей и противолодочных боевых вертолетов, считается флагманом Северного флота и всего ВМФ России. В 2017 году корабль был отправлен на ремонт в центр судоремонта «Звездочка» в Мурманской области, структурно входящий в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Госконтракт стоимостью 86 млрд руб. предполагал модернизацию крейсера, выпущенного в 1985 году, с заменой его энергетической установки, взлетной палубы с трамплином, систем взлета и посадки палубной авиации, ракетного вооружения и авионики.

Ремонт начался в плавучем доке ПД-50 82-го судоремонтного завода «Звездочки», но в октябре 2018 года тот стал тонуть вместе с кораблем. Команде чудом удалось спасти полуразобранный «Адмирал Кузнецов» и отбуксировать его уже в так называемый сухой, смонтированный на берегу из железобетонных конструкций док 35-го завода. Во время операции по спасению крейсера на его палубу, повредив ее, свалился 70-тонный кран, поэтому запланированная изначально стоимость ремонта крейсера существенно возросла. В декабре 2019 года «Адмирал Кузнецов» случайно поджег сварщик Бегманов, уронивший горячую окалину в трюм, где хранилась оставшаяся после ремонта промасленная ветошь. Надзиравший за работой ремонтника мичман боевой части №5 крейсера Чапаев, отвечающий на вверенном ему участке за живучесть корабля, включающую и его противопожарную безопасность, за сварщиком не уследил.

Уже после того, как трюмы крейсера заполнились удушливым дымом, мичман Чапаев, как было установлено судом, вывел наверх троих своих товарищей, а затем пытался тушить горящий отсек до тех пор, пока сам не получил тяжелый ожог легких.

Тем не менее двое военных моряков, включая командира дивизиона БЧ-5 капитана 3-го ранга Виктора Измайлова, руководившего эвакуацией пострадавших, погибли.

Примерно через месяц после ЧП гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что пожар не затронул основные системы крейсера, однако на ликвидацию его последствий придется потратить 350 млн руб. В процессах по делу о пожаре, прошедших в гарнизонном и районном судах Мурманска, фигурировала уже сумма почти в два раза большая.

Начатый шесть лет назад ремонт крейсера продолжается до сих пор. Недавно господин Рахманов сообщил, что передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ состоится не ранее первого квартала следующего года.

Сергей Машкин