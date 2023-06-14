«Единая Россия» выдвинула Воробьева в губернаторы Московской области

Партия «Единая Россия» (ЕР) выдвинула действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева на пост главы региона на сентябрьских выборах. Такое решение приняло подмосковное отделение ЕР на партконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Воробьев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поддержать кандидатуру господина Воробьева попросил секретарь генерального совета партии власти Андрей Турчак. Он напомнил, что ранее намерение Андрея Воробьева пойти на губернаторские выборы поддержал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Воробьев возглавляет Московскую область с 2012 года после перехода Сергея Шойгу на должность министра обороны России. В 2013 году господин Воробьев выиграл губернаторские выборы, набрав 78,9% голосов избирателей. В 2018 году его переизбрали на должность подмосковного губернатора с результатом 65,2% голосов. Следующие выборы главы региона пройдут 10 сентября 2023 года.

Александр Кислов