Самой первой моделью на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге станет Lada X-Cross 5. Об этом со ссылкой на материалы Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства в среду, 31 мая, сообщает РИА Новости.

«В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, — Lada X-Cross 5»,— отмечается в документе.

Также в сообщении уточняется, что в течение ближайших двух лет на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется начать выпуск еще двух моделей Lada.

О том, что старт работы бывшего завода Nissan в Петербурге будет дан на полях Петербургского экономического форума 2023, ранее рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. При этом, какую именно модель начнут собирать на площадке первой, изначально не уточнялось.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали «АвтоВАЗу». Компания намерена выпускать на площадке несколько новых моделей под брендом LADA в ценовых сегментах C и D.

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