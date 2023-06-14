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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и двух сел

Приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, на спиртзаводе в поселке Теткино разрушены технологические линии, нарушено электроснабжение.

«Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам. Вчера, 13 июня, там пострадало девять домов, также было нарушено газо- и электроснабжение. В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях. Добровольческие дружины в регионе дежурят круглосуточно.

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