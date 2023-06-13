Курский губернатор сообщил об обстреле двух поселков

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные с утра начали обстреливать поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе. В результате обстрела в Теткино было нарушено газо- и электроснабжение. В обоих населенных пунктах повреждены дома. Пострадавших нет.

«На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет. В поселке Глушково повреждено несколько домов»,— написал губернатор в Telegram.

По словам Романа Старовойта, вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Глушковский район и «прямо сейчас». Сообщение губернатора было опубликовано в 7:37.

В граничащих с Украиной регионах России после начала военной операции был введен средний уровень реагирования. Обстрелам подвергаются районы Белгородской и Курской областей. Жителей белгородского Шебекинского городского округа начали эвакуировать из-за обстрелов.

О ситуации в Белгородской области — в материале «Ъ» «За три дня это все не утихнет».