Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский губернатор сообщил об обстреле двух поселков

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные с утра начали обстреливать поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе. В результате обстрела в Теткино было нарушено газо- и электроснабжение. В обоих населенных пунктах повреждены дома. Пострадавших нет.

«На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет. В поселке Глушково повреждено несколько домов»,— написал губернатор в Telegram.

По словам Романа Старовойта, вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Глушковский район и «прямо сейчас». Сообщение губернатора было опубликовано в 7:37.

В граничащих с Украиной регионах России после начала военной операции был введен средний уровень реагирования. Обстрелам подвергаются районы Белгородской и Курской областей. Жителей белгородского Шебекинского городского округа начали эвакуировать из-за обстрелов.

О ситуации в Белгородской области — в материале «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...