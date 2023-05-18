Не такой уж северный олень

Российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик групп», одним из основных активов которого является завод «Воронежсельмаш», планирует летом закрыть сделку по покупке сборочного предприятия John Deere в Оренбурге. Оно остановилось в начале марте — американская корпорация, считающаяся крупнейшим в мире производителем сельхозтехники, полностью ушла из России. «Коблик групп» планирует собирать на этой площадке крупногабаритную технику для сибирских аграриев, которую слишком дорого доставлять из европейской части страны. Эксперты предупреждают о сокращающихся продажах на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Коблик групп» Егор Коблик задумался об организации производства сельхозтехники в Оренбурге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Глава «Коблик групп» Егор Коблик задумался об организации производства сельхозтехники в Оренбурге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности сделки по покупке «Коблик групп» завода John Deere в Оренбурге «Ъ-Черноземье» сообщил владелец российского холдинга Егор Коблик. По его словам, смена собственника предприятия пока находится «на этапе согласования». «Так как это сделка с активами ушедшей из России компании, да еще и с бенефициарами из недружественного государства, то нам требуются согласования Минфина РФ, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы. Рассчитываю, что мы получим их в ближайшие месяцы и тогда сможем в полной мере зайти на новую площадку»,— сказал бизнесмен.

«Коблик групп» планирует развернуть на заводе в Оренбурге сборочное производство крупногабаритной сельскохозяйственной техники, которая в данный момент выпускается на площадках в Минске и Смоленске. «Покупателям из Сибири раньше было невыгодно приобретать нашу продукцию, поскольку доставка уже собранных негабаритных машин из Беларуси и европейской части России могла составлять до 30% от их цены. Перенеся сборку на завод в Оренбурге, мы сможем стать более конкурентоспособными и займем свободную нишу в этих регионах»,— рассказал господин Коблик.

До момента закрытия сделки бизнесмен предпочел не комментировать ее сумму, а также оценивать объем необходимых вложений в перезапуск предприятия. В правительстве Оренбургской области накануне заявили, что ожидают от «Коблик групп» «инвестиций в сотни миллионов рублей» и создания 200 рабочих мест. По данным властей, уже в 2023 году в регионе должно начаться производство прицепных машин, далее планируется выпускать зерноперегрузчики и конвейерные сушилки. Завод John Deere в Оренбурге еще в апреле предлагался покупателям за 3 млрд руб., сообщали ранее местные СМИ.

Егор Коблик сообщил «Ъ-Черноземье», что на сегодняшний день речь идет о покупке «фактически голых производственных корпусов»: «Оборудования там не осталось, да и большая часть линий John Deere нам не были нужны, поскольку планируется выпуск совсем другой номенклатуры продукции. Что таить — американцы никогда и не привозили на российские площадки высокотехнологичные и уникальные станки для организации производства полного цикла.

В Оренбурге шла крупноузловая сборка из агрегатов, доставлять которые в Россию было более удобно контейнерами с других заводов концерна».

Заводом John Deere в Оренбурге управляло местное ООО «Джон Дир Русь». По данным Kartoteka.ru, эта компания была зарегистрирована в 2005 году. Ее уставный капитал составляет 950 млн руб. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Пока что доли в юрлице остаются у прежних собственников: 99,9% — у John Deere Agricultural Holdings, Inс. (США), 0,1% — у головной структуры корпорации Deere & Companу (США). Гендиректором выступает Ирина Мовчан. ООО «Джон Дир Русь» в 2021 году получило 729,9 млн руб. чистой прибыли при выручке 25,69 млрд руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Предприятие John Deere в Оренбурге было открыто также в 2005 году, в период до 2013 года в его развитие и расширение было вложено $45 млн (порядка 3,6 млрд руб. по вчерашнему курсу ЦБ). Площадь завода составляет около 120 тыс. кв. м, производственная мощность — до 15 тракторов и комбайнов за смену при условии выполнения лишь металлообработки, сварки, покраски и сборки техники. В 2022 году американская корпорация заявила об уходе из России из-за военной операции на Украине. До начала 2023-го завод в Оренбурге работал на остатках сырья и запчастей и затем остановился.

«Коблик групп» включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех» и «Запагромаш» в Воронеже, Смоленске и Минске соответственно. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. По данным правительства Оренбургской области, в 2022 году общая выручка холдинга составила 15 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты разных уровней — более 1,5 млрд руб.

Егор Коблик вчера заверил «Ъ-Черноземье», что на деятельности воронежского завода планы по «масштабированию производства» на площадке в Оренбурге никак не скажутся.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов предполагает, что в дополнение к сумме сделки «Коблик групп» предстоят инвестиции в переоборудование площадки в пределах 300 млн руб. «Отдельной сложностью станет набор сотрудников. Конечно, часть работников закрывшегося предприятия удастся вернуть, но недостающих придется находить на рынке труда и обучать под себя,— предупреждает господин Хазанов.— В прошлом году в России был получен рекордный урожай зерна, но наблюдались объективные проблемы с его экспортом за границу. Не исключено, что в этом году доходы аграриев из-за этого будут меньше, поэтому и закупки сельскохозяйственной техники снизятся».

Однако, несмотря на существующие риски, у проекта «Коблик групп» в Оренбурге есть «хорошие перспективы окупаемости» благодаря «иностранным производителям, уходящим из России один за другим», заключил господин Хазанов.

Продажи сельскохозяйственной техники в 2022 году в России увеличились на 17%, но лишь в денежном выражении. В натуральном выражении закупки аграриев упали, как и производство техники во многих сегментах рынка, сообщалось ранее в профильном исследовании «Росспецмаша». Там также отвечали, что цены на зерно на внутреннем рынке России сейчас находятся на достаточно низком уровне, в связи с чем доходность сельхозпроизводителей может сократиться, а темпы обновления парка сельхозмашин в РФ могут быть снижены.

В первом квартале 2023-го продажи отечественной сельхозтехники, по данным «Росспецмаша», уже упали на 8% и в денежном выражении.

Сергей Калашников