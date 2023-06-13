Трампа отпустили из суда без ограничений

Суд в Майами не стал устанавливать ограничений на перемещения или залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщили Reuters и CNN. Это значит, что Дональд Трамп сможет без препятствий проводить свою избирательную кампанию на президентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters

Дональд Трамп отрицает обвинения по всем предъявленным ему 37 пунктам. Ему не разрешили общаться со свидетелями по делу. Слушание было закрытым.

Это был второй визит Дональда Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в суде по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в обмен на молчание о связи с ним.

9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения, в том числе о незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. В случае, если его признают виновным, он может провести в тюрьме несколько десятков лет. Экс-президент считает, что действующий глава США Джо Байден пытается отправить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкуренции на выборах.

В начале 2022 года сотрудники Национального управления архивов и документации установили, что Дональд Трамп незаконно хранил сотни документов с отметками «Секретно» и «Совершенно секретно». 15 коробок с такими документами вывезли после обысков в его резиденции во Флориде. По версии обвинения, Дональд Трамп хотел скрыть информацию, которая могла помешать ему на президентских выборах в 2016 году.

Подробнее — в материале «Обвиняемый — доверяемый».