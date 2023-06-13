Главные новости за 13 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Сразу два возгорания произошли на территории Краснодарского НПЗ из-за технологического сброса газа на факельный стояк. Никто не пострадал.
В Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах из-за проливных дождей прогнозируют подтопления поселений, расположенных в низменностях.
Древний бронзовый шлем римского легионера обнаружили археологи в районе Анапы. Ученые-археологи предполагают, что шлем мог быть изготовлен в I в. до н.э.
В Новороссийске из-за аварии на магистральном водоводе произошло отключение водоснабжения на 30 улицах. В общей сложности без воды остались 27 тыс. человек.
В Лазаревском районе Сочи компания «СибСтройИнвест» планируют построить санаторий-профилакторий. Сумма инвестиций составляет 26 млрд руб.
В мае 2023 года на Кубани зафиксирована рекордная нехватка кадров. В частности, на одну вакансию претендовали всего 3,5 человека (нормой считается 5-7,9).
В Адыгее у Кавказского биосферного заповедника из-за оползня обрушился участок федеральной трассы.
СМИ сообщили, что форвард Олакунле Олусегун и защитник Хуниор Алонсо летом покинут футбольный клуб «Краснодар».
В Армавире задержали подростка, который подозревается в убийстве семи кроликов и 17 уток на территории частного домовладения.
В Краснодаре в микрорайоне «Самолет» построят один из самых больших пятикупольных храмов в Южном федеральном округе. Его площадь составит 4193 кв. м.
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