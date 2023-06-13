В Адыгее у Кавказского биосферного заповедника из-за оползня обрушилась трасса

На федеральной автодороге А-159 на подъезде от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику обрушилась трасса. Причиной стала активизация оползневых процессов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба Упрдор «Черноморье»

Часть трассы обрушилась вечером 12 июня. На дороге введено круглосуточное наблюдение. Существующую реверсивную схему движения на отвесном участке км 78+914 — 79+070 перевели в ручной режим.

«Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» разрабатывают оперативные меры для локализации оползня, устранения угроз дороге и восстановления движения в штатном режиме»,— отметили в организации.

Также отметили, что о ситуации уведомили администрацию Адыгеи. Специалисты рассматривают вопрос о введении на участке ограничения для большегрузов. Сейчас автомобили через реверсный участок пропускаются по одному.

Татьяна Ручкина

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