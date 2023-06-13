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В Сочи построят санаторий за 26 млрд рублей

В Лазаревском районе города Сочи компания «СибСтройИнвест» планируют построить санаторий-профилакторий. Сумма инвестиций составляет 26 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Соответствующее инвестсоглашение планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Срок реализации проекта — 2023-2027 годы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «СибСтройИнвест» зарегистрировано в 2006 году в Новосибирске. Выручка в 2022 году составляет 1,5 млрд руб. Чистый убыток в 2022 году — 364,4 млн руб.

Олег Исаев

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