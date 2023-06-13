В Краснодаре построят самый большой пятикупольный храм в ЮФО

В Краснодаре в микрорайоне «Самолет» построят один из самых больших пятикупольных храмов в Южном федеральном округе. Его площадь составит 4193 кв. м, сообщили в пресс-службе строительной компании Dogma, которая займется его возведением.

Храм появится на зеленом прогулочном бульваре. Высота его колокольни составит более 39 м. В архитектуре здания совместят традиции псковских мастеров и современный стиль. Это позволит вписать храм в ландшафт района и при этом выделить его на фоне светских сооружений. В отделке будут применять резьбу по камню, мозаику и роспись.

Храм будет носить имя Сорока Мучеников Севастийских. В нем создадут центр духовного просвещения. Также на его территории планируют проводить занятия воскресной школы и уроки патриотического воспитания.

«В храме будет воскресная школа, здесь будут работать с молодежью, будут решать вопросы воспитания подрастающего поколения, здесь будет активное социальное служение и ряд других направлений современной церковной деятельности»,— отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий после установки закладного камня в основание храма.

Татьяна Ручкина

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