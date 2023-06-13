СМИ: два легионера летом покинут ФК «Краснодар»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун и защитник Хуниор Алонсо летом покинут футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщил ряд СМИ.

Олакунле Олусегун отметил, что переходит в европейский клуб. Хуниор Алонсо сообщил «РБ Спорт», что сменит клуб в новом сезоне. Он отметил, что пока не знает, куда перейдет, поскольку «нужно будет учесть все факторы».

Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года. У Алонсо контракт с «быками» был подписан до 30 июня 2025 года.

Татьяна Ручкина

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