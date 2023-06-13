В Новороссийске из-за аварии на водоводе без воды остались 27 тысяч человек

В Новороссийске из-за аварии на магистральном водоводе произошло отключение водоснабжения в 17 зонах обеспечения ресурсом — более, чем на 30 улицах. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ограничения подачи воды в вечернее время и после 21:00 планируется в домах на улицах Новороссийской Республики, Шиллеровской, Кутузовской, Энгельса, Чайковского, Красных Военморов, Белорусской, Клары Цеткин, Октябрьской, Павлика Морозова, Осоавиахима, Рубина, Свободы, Видова и других. В зонах отключения проживают 27 тыс. человек.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— говорится в сообщении.

Над устранением последствий аварии работают три бригады из 15 человек с использованием трех единиц спецтехники. Время окончания работ не уточняется. К домам организовали подвоз питьевой воды.

Анастасия Донскова

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