В районе Анапы нашли античный шлем римского легионера

Древний бронзовый шлем римского легионера обнаружили археологи в районе Анапы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Находку сделали в погребении всадника. Ученые-археологи сделали предположение, что шлем мог быть изготовлен в I в. до н.э.

«До настоящего времени была известна только одна находка римского легионерского шлема в Северном Причерноморье – в районе Сочи. Найденный шлем хорошо сохранился и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции», — отметил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Обнаруженный в окрестностях Анапы шлем сохранился лучше сочинского: он оснащен нащечниками на шарнирах. Находка может быть связана с событиями римско-боспорской войны 45-49 гг. до н.э. между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории к настоящему времени малоизучен.

Анастасия Донскова

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