Дефицит кадров в Краснодарском крае достиг максимума

В мае 2023 года на Кубани зафиксирована рекордная нехватка кадров. В частности, на одну вакансию претендовали 3,5 человека (нормой считается 5-7,9). Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на исследование.

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Наибольший дефицит наблюдается в медицине (1,4 резюме), розничной торговле (1,7 резюме), автобизнесе (2,3 резюме), продажах (2,4 резюме), строительстве и недвижимости (2,8 резюме), туризме (2,9 резюме).

Профицит кадров наблюдается среди менеджеров (17,4 человека), рекламщиков (12,1 человека) и программистов (9,4 человека).

Максимальное насыщение рынка кадрами в 2023 году было зафиксировано в январе, когда на одну вакансию претендовали 4,9 человека.

Олег Исаев

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