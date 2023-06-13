На территории Краснодарского НПЗ произошло повторное возгорание

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло повторное возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Воспламенение произошло в 09:42. Через пять минут на место прибыли пожарные, они установили, что произошел еще один технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 10:10 огонь был локализован.

Первое возгорание произошло в 6:22. Через 36 минут его локализовали и в 08:03 полностью ликвидировали. Возгорание произошло из-за технологического процесса на факельном стояке НПЗ. В пресс-службе предприятия сообщили, что оборудование не пострадало.

Татьяна Ручкина

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