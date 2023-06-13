В Армавире полиция задержала школьника за массовое убийство домашних животных

В Армавире задержали подростка, который подозревается в убийстве семи кроликов и 17 уток на территории частного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Хозяин частного дома обратился в полицию 11 июня. Он сообщил, что 12-летний подросток пробрался на его участок и палкой убил домашних животных. По данным из соцсетей, на крики животных прибежали соседи и успели сфотографировать школьника. После расправы подросток сбежал.

Личность юноши установлена. Полиция проводит проверку, с мальчиком работают сотрудники ПДН.

Татьяна Ручкина

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