Дипломатов штормило в Дели

Дели в пятницу продолжал быть центром мировой дипломатии: многие участники состоявшегося накануне министерского заседания G20, которое закончилось без подписания итогового коммюнике, остались на конференцию Raisina Dialogue. Там они вновь поговорили о наболевшем — в первую очередь о причинах и последствиях украинского кризиса. Утром госсекретарь США Энтони Блинкен призывал весь мир объединяться вокруг Киева, потому что успех России «послужит сигналом всем потенциальным агрессорам». А выступавший чуть позднее глава МИД РФ Сергей Лавров убеждал аудиторию, что Москва не провоцировала конфликт, она его пытается закончить. Заданный организаторами форума вопрос «Виден ли в этом шторме маяк?» так и остался без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе выступления Сергея Лаврова на конференции в Дели из зала слышались и смех, и аплодисменты, и неодобрительные возгласы

Фото: Пресс-служба МИД России В ходе выступления Сергея Лаврова на конференции в Дели из зала слышались и смех, и аплодисменты, и неодобрительные возгласы

Фото: Пресс-служба МИД России

Старые соперники и новые альянсы

Каким видят 2023 год организаторы Raisina Dialogue — МИД Индии и самый авторитетный в стране политический исследовательский центр Observer Research Foundation — можно было узнать из видеоролика, подготовленного к конференции. Начинается он с кадров нападения неких манифестантов на полицейских. Продолжается ракетами, летящими к необозначенным целям. Затем на экране со словами «Нынешняя эпоха — это не эпоха войн» появляется премьер-министр Индии Нарендра Моди. Но тотчас же авторы видео дают понять, что это скорее призыв, а не констатация факта.

На экране перечисляются понятия, характеризующие мир, в котором мы живем. «Провокации» (звучат фрагменты новостных эфиров про действия КНР в Южно-Китайском море и про ввод российских войск на Украину). «Старые соперники» (видео выступлений президентов США Джона Кеннеди и Джо Байдена сменяются видеороликами с советским генсеком Никитой Хрущевым и российским лидером Владимиром Путиным). «Новые альянсы» (пресс-конференция Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также саммит лидеров G7). «Неопределенность» (пустые полки магазинов). «Популизм, превращенный в оружие» (тут и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, и президент Ирана Хасан Роухани). «Новые медиа как невидимый цензор» (на экране — жертвы «культуры отмены» актер Джонни Депп и писательница Джоан Роулинг). «Хрупкие экосистемы и климатические беженцы» (пожары, дымящие трубы заводов, раскалывающиеся айсберги). «Турбулентность» (в качестве примера приводится война в эфиопском Тыграе). «Амбиции, основанные на географическом положении» («Нами принято решение по проведению специальной военной операции»,— говорит в этот момент с экрана Владимир Путин). Последнее слово — «лицемерие».

«Виден ли в этом шторме маяк?» — на такой вопрос организаторы конференции, куда были приглашены 2,5 тыс. человек из более чем 100 стран, надеются найти ответ. Открывая в четверг конференцию (она продлится до субботы), глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар дал понять: мир переживает период беспрецедентной неопределенности, но у любой проблемы есть решения, а также есть лидеры, которые должны взять на себя миссию по поиску этих решений. G20, по мнению министра, под эти задачи подходит идеально.

Впрочем, состоявшееся в тот же день заседание (см. “Ъ” от 3 марта) показало, что реальность не столь оптимистична, как думает господин Джайшанкар. Напомним, что встреча во многом вылилась в дипломатические перепалки. Глава МИД РФ Сергей Лавров возлагал на Запад ответственность за деградацию международных отношений, а представители США и ЕС призывали Москву «прекратить нарушать мировой порядок». Не помогла сблизить позиции и встреча глав дипломатий РФ и США — первая с момента начала год назад спецоперации на Украине.

Отголоски той восьмиминутной беседы Сергея Лаврова и Энтони Блинкена продолжали звучать и в пятницу.

Так, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: «Уточнила у Сергея Викторовича (Лаврова.— “Ъ”), поднимал ли Блинкен тему Уилана (бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж.— “Ъ”). Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США,— это ложь. Невероятное поведение американской администрации».

Некоторой критике Энтони Блинкен подвергся и на родине. В ходе брифинга пресс-секретарю Госдепартамента Неду Прайсу пришлось отбиваться от вопросов о том, зачем вообще глава американской дипломатии инициировал эту встречу. «Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться»,— заверил господин Прайс. Также он отреагировал на замечание о том, что Энтони Блинкен говорил об Украине, хотя Белый дом постоянно заявляет, что соответствующие переговоры могут вестись только с участием Киева. «Блинкен говорил исключительно о десяти пунктах предложения президента Зеленского»,— отрезал представитель Госдепартамента.

«Война против всего русского на Украине»

В пятницу Энтони Блинкен и Сергей Лавров принимали участие в Raisina Dialogue, но в разных панельных дискуссиях и в разное время. Так что поговорить еще раз с глазу на глаз им не удалось. Но заочные дебаты продолжились. Так, Энтони Блинкен говорил о том, что значение украинского конфликта выходит далеко за пределы одного лишь европейского региона: «Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает на Украине, то это послужит сигналом потенциальным агрессорам по всему миру, которые решат, что и им такое может сойти с рук».

Господин Блинкен участвовал в панельной дискуссии с коллегами по объединению QUAD — главами МИД Индии, Японии и Австралии. Возражений с их стороны не прозвучало.

Чуть позднее о QUAD размышлял и Сергей Лавров (он был на сцене лишь с модератором, председателем Observer Research Foundation Санджоем Джоши). По мнению министра, четырехстороннее объединение не содействует стабильности Индо-Тихоокеанского региона: речь идет лишь о его дополнительной милитаризации.

Впрочем, по большей части в ходе получасового общения с министром речь шла не об этом, а о действиях РФ на Украине. «Что привело Россию к этой долгой войне?» — задал первый вопрос Санджой Джоши. «Я так понимаю, здесь собрались политологи и те, кто следит за международной повесткой. Если это так, то им должны быть ясны причины»,— ответил министр, после чего все-таки стал пояснять мотивы Москвы.

Вначале Сергей Лавров обратил внимание на прозвучавшее в четверг заявление посла Франции в Израиле Эрика Данона, который рассказал: в 1989–1990 годах он присутствовал на переговорах с советским руководством и лично слышал, как президенту СССР Михаилу Горбачеву было дано «предельно четкое» обещание не расширять НАТО на восток. «С тех пор (со стороны Запада.— “Ъ”) звучала все новая ложь, причем речь не только об устных обещаниях, но и о том, что было зафиксировано на бумаге»,— возмутился господин Лавров. И в качестве примера привел декларации двух саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010-м. «Мы стали им говорить: "Вы же сами обещали не повышать свою безопасность за счет нашей безопасности. Можете остановить расширение НАТО?" А они отвечали: "Это все лишь политические декларации"»,— рассказал министр. Попытка модератора вернуть Сергея Лаврова к теме военных действий на Украине не удалась: он продолжил говорить о том, что все устремления Москвы к выработке юридически обязывающего документа Запад отвергал.

После этого министр перешел к Минским соглашениям 2015 года, указав: все подписанты, кроме президента Путина (то есть власти Украины, Франции и Германии), на самом деле и не собирались выполнять договоренности — в первую очередь о предоставлении Донбассу («гораздо меньшим территориям, чем сейчас контролирует российская армия») особого статуса. «Они не хотели это делать, потому что статус предполагал бы право использования на этих территориях русского языка»,— сказал Сергей Лавров, после чего сравнил ситуацию с конфликтом вокруг Косово: «Та же самая история. Обман сербов (Западом.— “Ъ”) в том, что касается (создания.— “Ъ”) сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается Минских договоренностей».

«Но война, или военная операция, называйте как хотите… Бомбардировками не изменить мировоззрение людей»,— вновь попытался вернуть Сергея Лаврова к нынешним событиям Санджой Джоши. Министр в ответ задал свой вопрос:

«За все годы, что проходит эта конференция, вы интересовались происходящим в Ираке, Афганистане? Вы спрашивали США и НАТО, уверены ли они в том, что делают там?»

Залу вопросы понравились: прозвучали аплодисменты. Позднее министр обратил внимание на то, что и в центре повестки G20, созданной для рассмотрения макроэкономических тем, подобные вопросы не стояли никогда прежде — а теперь Запад стремится обсуждать действия РФ на каждом мероприятии «двадцатки».

«Если вы верите, что у США есть право объявлять угрозой для их национальных интересов любую страну на свете, как они поступили с Югославией, Ираком, Ливией, Сирией — в 10 тыс. км через Атлантический океан,— и вы не задаете им никаких вопросов... А Россия не за ночь, как они (американцы.— “Ъ”) сделали это в Ираке и других местах, а в течение более десяти лет предупреждала их (властей Украины и Запад.— “Ъ”): "Ребята, вы занимаетесь тем, что закончится очень плохо". И не через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские жили на протяжении веков. Если это не двойные стандарты, то я тогда не министр»,— сказал Сергей Лавров, рассмешив часть зала.

И вновь ответ, казалось, не удовлетворил модератора. И опять прозвучал вопрос про нынешние действия РФ на Украине. «Не понимаю, почему вы не понимаете»,— казалось, начал терять терпение Сергей Лавров. «Это война против всего русского на Украине. Вы можете представить, что, например, в Ирландии запретят английский язык, в Бельгии — французский, или в Швейцарии — немецкий, или в Финляндии — шведский? Конечно, нет. Но никто и пальцем не пошевелил, ни мизинцем, ни средним, когда русский язык был полностью отменен на Украине»,— попытался разъяснить тем, кто еще не понял, российский министр.

Продолжая отбивать подачи, он то называл модератора «идеальным советским пропагандистом» («призывы к миру, лозунги против войны…»), то уличал его в плохой подготовке к разговору («надо было выполнить домашнюю работу!»). А уже в конце выступления, отвечая на вопрос из зала, произнес фразу, которая вызвала среди слушателей наибольшее возбуждение. «Войну развязали против нас, и мы пытаемся ее остановить»,— сказал Сергей Лавров. Раздались выкрики, кто-то нервно рассмеялся, но министр на это никакого внимания обращать не стал.

Павел Тарасенко