И у Франции есть чем ударить

В Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции, большинством голосов утвержден закон о новой военной программе. Опасения, что оппозиция попытается провалить военный бюджет, превышающий рекордные для Франции €400 млрд, не оправдались. Среди доводов в пользу экстренных военных усилий, по мнению законодателей, «агрессия России на Украине, атомные программы Ирана и Северной Кореи, напряженность в Африке». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский солдат готовит к бою самоходную артиллерийскую установку CAESAR в Эстонии, май 2023 года

Фото: Sergei Grits / AP Французский солдат готовит к бою самоходную артиллерийскую установку CAESAR в Эстонии, май 2023 года

Фото: Sergei Grits / AP

События последних полутора лет и военные действия на границах Европы повлияли на настроения в стране и помогли французской армии получить все желаемое для развития новых военных технологий, пополнения техникой и увеличения личного состава. Более того, на пути от законопроекта к закону аппетиты Министерства обороны усилились. В частности, в 2038 году решено обсудить строительство третьего атомного авианосца в дополнение к существующему ныне флагману французского флота Charles de Gaulle и уже строящемуся второму, предназначенному ему на смену более мощному кораблю.

По-прежнему важное место в программе отведено развитию сил ядерного сдерживания, а также усилению системы противовоздушной и противоракетной обороны гражданских и военных объектов.

Франция готовится в 2030 году, раньше, чем предусматривалось, обзавестись новым разведывательным спутником.

Военная промышленность должна будет не только поддерживать необходимый уровень стратегических запасов, но и гибко отвечать на потребности армии. Ради этого усиливаются вертикали производства вместо существующих сейчас громоздких схем разделения заказов и сторонних подрядчиков. Для пополнения личного состава увеличивается количество резервистов и продлевается срок пребывания в запасе. Миллиардные ассигнования пойдут на развитие военной робототехники и беспилотных аппаратов. По замыслу авторов программы, вторую половину века Франция должна встретить буквально во всеоружии.

Большое внимание уделено средствам военной разведки и контрразведки.

Страна, как считают французские политики, должна более активно бороться не только с попытками охоты за своими военными и экономическими секретами. Недружественно настроенные зарубежные страны, полагают авторы программы, усилили попытки создать во Франции собственные сети политического, финансового и религиозного влияния. За многими событиями внутренней политики могут скрываться интересы внешних сил, недаром парламентские комиссии под лупой изучают возможные связи влиятельных фигур Франции с Россией, Китаем, арабским миром.

Особый раздел законопроекта посвящен кибербезопасности. Он предусматривает меры, которые позволят Национальному агентству безопасности информационных систем (ANSSI) бороться с попытками и последствиями компьютерных атак, ставших одним из эффективных средств так называемых гибридных войн, в которых часто тесно связаны интересы национальных разведок и международной преступности.

В новый военный бюджет напрямую не заложена военная помощь, которую страна оказывает Украине,— ее будет оплачивать не Министерство обороны, а Министерство финансов. Но, например, переданные украинской армии бронемашины и колесные танки будут, согласно программе, заменены в ангарах более современными 98 бронемашинами Griffon и 38 танками Jaguar.

Как считают обозреватели, «тень украинской войны и русской агрессии помогли правительству избежать излишних дебатов» — после двухнедельного обсуждения закон принят почти единодушно, за голосовало 408 человек при 87 высказавшихся против.

В Сенате, куда закон поступит на утверждение, его также ждет зеленая улица. Специальная комиссия под управлением республиканца Седрика Перрена (LR) и социалиста Жан-Марка Тодескини (PS) уже подготовила доклад об уроках, которые нужно извлечь из «возврата к высокоинтенсивным боевым действиям».

Оперируя имеющимися в их распоряжении цифрами потерь (которые, несомненно, не подтвердит ни российская, ни украинская сторона), сенаторы утверждают, что «Россия и Украина уже потеряли соответственно за год конфликта 1642 и 449 боевых танков, 88 и 86 зенитных комплексов, 69 и 56 боевых самолетов». Таким образом, отмечают они, «за год войны на Украине уничтожено в десять раз больше танков, чем ныне располагает Франция».

Пришедшее в момент обсуждения законопроекта известие о том, что РФ размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, лишь укрепило желание французских политиков создать армию, «способную сражаться за мир в Европе».