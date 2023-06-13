Новый искусственный интеллект от Meta генерирует музыку по текстовому описанию

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) представила новый генеративный искусственный интеллект MusicGen, который может создавать музыку по текстовому запросу. ИИ был разработан внутренней командой Audiocraft и может создавать инструментальные треки длительностью 12 секунд.

По словам разработчиков, ИИ обучался на 20 тыс. часов музыки более чем из 10 тыс. лицензионных музыкальных треков, а также 390 тыс. бесплатных инструментальных композиций из медиабиблиотек Pond5 и Shutterstock. Чтобы получить более качественный результат, можно загрузить песню для примера того, что в результате нужно получить. Попробовать MusicGen можно бесплатно на сайте Hugging Face. Ранее нейросеть, создающую музыку по текстовому описанию, представила Google — MusicLM доступна в приложении AI Test Kitchen на мобильных устройствах.

О том, как разработчики учат искусственный интеллект предсказывать человеческие чувства,— в публикации «Ъ» «ИИ в радости, ИИ в горе».

Евгений Федуненко