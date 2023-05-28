В Москве раскладывают шезлонги

Бизнес готовится к летнему сезону, в частности, в этом году отдых у воды подорожал на 15%. Компании начали предлагать москвичам варианты пляжного отдыха. Как выяснил “Ъ FM”, в среднем цена посещения бассейнов и частных пляжей варьируется от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Кроме того, вырос спрос на водные развлечения: горожане чаще стали интересоваться прокатом вейкбордов и сапов. Стоимость их аренды — до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” обзвонил компании и выяснил, какие варианты отдыха у воды доступны москвичам уже сейчас.

Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу»: «Песчаный пляж открыт с 9 часов утра до 21.00 каждый день. Бассейны еще пока не работают, они станут доступны только в июне. Вход на песчаный пляж обойдется в 600 руб. в будни и в 1 тыс. руб. в выходной день. Аренда шезлонга включена в эту стоимость, полотенце можете взять свое либо, либо у нас за 250 руб. Есть волейбольная площадка, возможность поиграть в настольный теннис. Также, вероятно, скоро у нас появятся сапы». Компания «Прайм», партнер Wake Park в Строгино: «Вчера было достаточно много клиентов. Сегодня люди тоже приходят. Но это несопоставимо с максимально возможной загрузкой для парка. Цены подросли процентов на 15-20 в зависимости от услуги. Разовое катание стартует примерно от 2,5 тыс. руб. Если мы говорим про профессиональную установку, то за эти деньги вы можете кататься около полутора часов. В учебном формате это будет 10-15 минут. Пакет "Начинающий" состоит из пяти минут вводной тренировки, объяснения теории на суше и десяти минут на воде, услуги тренера, туда же включен прокат. Это предложение у нас самый популярное». Комплекс «Береzы Парк»: «В выходные у нас ценник на человека 2,5 тыс. руб. Сюда входят аренда шезлонга и полотенца. В будние дни — 1,5 тыс. руб. У нас работают ресторан и бар. Можно по факту заказать блюда по системе a la carte, разместившись где-нибудь на пирсе, либо выбрать что-то из сокращенного меню в баре у бассейна. По выходным иногда мы организуем диджей-сеты. Например, 11 июня пройдет целый марафон. Вход будет стоить 3 тыс. руб.».

В Москве есть варианты и бесплатного пляжного отдыха. По данным Роспортебнадзора, для купания в столице пригодны четыре зоны отдыха — Путяевский пруд, пляжи «Динамо» и Серебряного бора. Столичные власти, в свою очередь, отмечают, что для посещения также открыты зоны отдыха «Мещерское», «Тропарево» и пляж «Левобережный».

Однако, как утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, говорить о начале купального сезона пока преждевременно. По его словам, он начнется не раньше середины июня:

«Дневные температуры будут не очень высокими, в Москве — 15-17 градусов тепла, в области — от 14 до 19 градусов. С понедельника температурный фон начинает повышаться, давление тоже начнет подрастать, будет уже гораздо больше солнца. Ночью по-прежнему 6-8 градусов тепла, но днем уже 21-27, совершенно комфортная температура.

Среда будет чуть более облачной, произойдет небольшое понижение температуры, днем она составит в диапазоне от 15 до 20 градусов. По предварительным расчетам, в последние дни рабочей недели температура будет около нормы, ночью — 7-10 градусов тепла, днем — +19…+24 градуса.

Пляжный сезон до конца месяца не прогнозируется. Где-то в середине июня, даже в конце первой декады июня, это возможно.

В целом прогнозируется, что летом будет изменчивая погода с периодами сухих и жарких дней с температурой в +30 градусов и выше и периодами похолодания и дождями».

Как заявили в департаменте культуры Москвы, в пяти столичных парках будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами: Ходынское поле, Красная Пресня, Сокольники, Митино и парк 50-летия Октября. Открытие запланировано на июль.

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Анна Маргулис