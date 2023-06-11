Глава МАГАТЭ помимо Запорожской АЭС посетит Киев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев. Визит состоится на фоне опасений за безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС). Уровень воды в резервуаре, которая охлаждает объекты АЭС, снижается после ЧП на Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Leonhard Foeger, Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, сегодня утром уровень воды у Запорожской теплоэлектростанции оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины ГЭС. Вода из резервуара охлаждает реакторы и хранилища отработавшего топлива АЭС.

«Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, находящейся в нескольких километрах. Я полностью рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации»,— заявил Рафаэль Гросси. Также необходимо осмотреть электрораспределительное устройство ЗАЭС, которое может использоваться для резервного питания.

Несмотря на то, что АЭС уже несколько месяцев не производит электроэнергию, ей по-прежнему требуется вода и электроэнергия, в том числе во избежание риска выброса радиоактивных материалов.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Часть региона оказалась затоплена.

Мария Федотова