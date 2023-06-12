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Коммерсантъ FM
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«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после ремонта

Поставки по газопроводу «Турецкий поток» сегодня, 12 июня, были возобновлены, сообщил «Газпром». С 5 по 12 июня на газопроводе проводили плановые профилактические работы «Турецкий поток», их благополучно закончили, говорится в пресс-релизе компании.

«Турецкий поток» запустили в 2019 году, он предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, а также транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Его проектная мощность оценивается 31,5 млрд куб. м в год. Плановое техобслуживание проводится ежегодно летом.

Лаура Кеффер

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