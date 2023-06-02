Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят из-за планового ремонта с 5 июня

С 5 по 12 июня пройдет плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток». В это время прокачка газа будет приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Пресс-служба отметила, что плановое обслуживание согласовано со всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

«Турецкий поток» запустили в 2019 году для транспортировки газа из России в Турцию, а также транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Его проектная мощность — 31,5 млрд куб. м в год. Плановое техническое обслуживание газопровода проходит ежегодно в летние месяцы.

Олеся Павленко