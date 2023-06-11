Бывшего первого министра Шотландии Стёрджен отпустили без предъявления обвинений

Бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен освобождена без предъявления обвинения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление шотландской полиции. Ее задержали в связи с расследованием того, как распределялись финансы Шотландской национальной партией (ШНП), чьим лидером была госпожа Стёрджен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Стёрджен

Фото: Russell Cheyne / Reuters Никола Стёрджен

Фото: Russell Cheyne / Reuters

«52-летняя женщина, которая была задержана ранее сегодня... была освобождена без предъявления обвинения в ожидании дальнейшего расследования»,— говорится в сообщении полиции Шотландии. Она расследует, как были израсходованы 600 тыс. фунтов стерлингов, выделенные на проведение референдума о независимости от Великобритании.

«Я не виновна ни в каких правонарушениях»,— прокомментировала Никола Стёрджен.

В апреле полиция задерживала казначея ШНП Колина Битти и мужа госпожи Стёрджен, бывшего исполнительного директора партии, Питера Мюррелла. Позже их отпустили без предъявления обвинений. ШНП заявила, что сотрудничает со следствием.

Партия выступает за независимость Шотландии от Великобритании. На проведенном в 2014 году референдуме 55% жителей проголосовали против отделения.

Занимавшая пост первого министра Шотландии с 2014 года Никола Стёрджен объявила о своей отставке 15 февраля.

Мария Федотова