Lada выросла в длину

Новая Lada «для чиновников» будет стоить дороже 2 млн руб. Модель, которая получила название Aura, относится к премиальному сегменту, и цена ее зависит от объемов производства и платежеспособного спроса, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке в Сочи. По его словам, стоимость новинки окажется в итоге «существенно выше» 2 млн руб. Будет ли спрос на премиальную российскую машину? Разбирался Владислав Викторов.

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Белый кожаный салон, мультируль, 10-дюймовый сенсорный экран, премиальная аудиосистема и автоматическая коробка передач — все это есть в новом творении концерна АвтоВАЗ. Lada Aura — это не просто удлиненная версия Lada Vesta, но настоящий премиальный автомобиль, подчеркнул глава компании Максим Соколов.

Одним из первых новинку оценил премьер министр Кубы Мануэль Марреро Крус на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В сопровождении своего российского коллеги Михаила Мишустина он успел немного посидеть в машине. И, по его словам, модель ему понравилась.

Впрочем, сидел кубинский премьер за рулем. А чтобы полностью прочувствовать авто, нужно было расположиться на заднем сидении, где теперь коленки точно не будут упираться в спинку переднего кресла. Ведь эта машина на 25 см длиннее Vesta и всего 9 см не дотягивает до Mercedes-Benz C-класса.

В остальном модель ничем не отличается от своего прародителя. Разве что ценой, которая будет «существенно выше» 2 млн руб. Но едва ли это делает машину премиальной, отметил автоэксперт Иван Зенкевич:

«25 см вполне достаточно, чтобы увеличить пассажирскую часть автомобиля, сидеть будет значительно комфортнее. Если брать Vesta в целом, то это машина для любителя отечественного автопрома, с Priora ей не сравнится. Но просить за нее те деньги, которые обозначены, на мой взгляд, немножечко неприлично.

Ведь эта модель не тянет даже на чуть более высокий класс автомобилей в принципе».

Однако сам Максим Соколов 9 июня заявил, что Lada Aura могла бы заинтересовать, прежде всего, чиновников. Поэтому если спрос со стороны рядовых водителей и будет, то это скорее побочное явление, пояснил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков. Ставка, по его словам, делается на госзаказ:

«Такие проекты развивались достаточно давно. Даже на базе, например, ВАЗовской "десятки" они существовали. Вот этот вариант, когда у автомобиля удлиненная колесная база, пользуется определенным спросом даже у частных потребителей. Сейчас же применительно к новым условиям это уже проект немного другого уровня.

Это может быть историей для чиновников, которым не хватает уже иностранного транспорта, а обновлять корпоративный автопарк нужно.

Так что остается обратиться либо к АвтоВАЗу, либо к китайцам. Как раз российский концерн первым пытается выйти в этот сегмент. Но говорить о том, что машина, которая стоит больше 2 млн руб., найдет какой-то широкий спрос, не приходится».

Впрочем, история той же удлиненной «десятки» была недолгой. Выпускались они с 1995 года в единичных экземплярах и в основном для руководства АвтоВАЗа. К 2009-му производство свернули. Теперь глава концерна Максим Соколов обещает поставить Aura на конвейер уже в следующем году. Правда, только при достаточном уровне господдержки.

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