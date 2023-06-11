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«Факел» оставили на месте

Как воронежская команда билась за РПЛ

10 июня матчем с красноярским «Енисеем» закончился первый сезон воронежского ФК «Факел» после возвращения в Российскую премьер-лигу. Главный результат достигнут – команда получила право задержаться в РПЛ, как минимум, еще на сезон. Эмоции на поле и на трибунах – после стартового свистка, во время игры и в момент ее окончания - в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Билеты на переходной матч «Факела» с красноярским «Енисеем» продавались без карты болельщика и оказались выкуплены за несколько минут

Билеты на переходной матч «Факела» с красноярским «Енисеем» продавались без карты болельщика и оказались выкуплены за несколько минут

Фото: Андрей Архипов

Билеты на переходной матч «Факела» с красноярским «Енисеем» продавались без карты болельщика и оказались выкуплены за несколько минут

Фото: Андрей Архипов

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