«Факел» оставили на месте

10 июня матчем с красноярским «Енисеем» закончился первый сезон воронежского ФК «Факел» после возвращения в Российскую премьер-лигу. Главный результат достигнут – команда получила право задержаться в РПЛ, как минимум, еще на сезон. Эмоции на поле и на трибунах – после стартового свистка, во время игры и в момент ее окончания - в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билеты на переходной матч «Факела» с красноярским «Енисеем» продавались без карты болельщика и оказались выкуплены за несколько минут

Фото: Андрей Архипов Билеты на переходной матч «Факела» с красноярским «Енисеем» продавались без карты болельщика и оказались выкуплены за несколько минут

Фото: Андрей Архипов