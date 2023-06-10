Премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев, его визит заранее не анонсировался, сообщает Reuters. Он приехал в сопровождении своего заместителя главы канадского Минфина Христи Фриланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо

Фото: Valentyn Ogirenko/Pool, Reuters Джастин Трюдо

Фото: Valentyn Ogirenko/Pool, Reuters

The Globe and Mail сообщает, что господин Трюдо намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что они обсудят поддержку Киева со стороны Оттавы.

Это второй визит премьер-министра Канады на Украину с начала российской военной операции. В прошлый раз Джастин Трюдо посещал Киев в мае 2022 года. Господа Зеленский и Трюдо также встретились на полях саммита G7 в Хиросиме в мае. В ходе этой встречи они обсудили обучение украинских военных в рамках канадской миссии UNIFIER.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер